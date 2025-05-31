15 Yaş Altı Avrupa Optimist Şampiyonası Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Yelkende 15 Yaş Altı Avrupa Optimist Şampiyonası, İzmir’in Çeşme ilçesinde başladı. Türkiye Yelken Federasyonunun verdiği bilgilere göre şampiyona, 43 ülkeden toplam 256 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

FEDERASYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Federasyon başkanı Özlem Akdurak, “Türkiye, köklü bir yelken geleneğine sahip bir denizci ülkedir. Optimist sınıfı, yelken sporunun anaokuludur; denizci bir millet olmanın ilk adımıdır. Tüm dünyada ciddiyetle takip edilen bu branşta, Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, birlik üyesi ülkelerin oylarıyla 2025 Avrupa Optimist Şampiyonası’nın ev sahipliği ülkemize verildi. Şampiyonanın böylesine büyük ve ilgi çekici bir organizasyona dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

ORGANİZASYONUN TARİHİ

Şampiyona, 4 Haziran Çarşamba günü sona erecek.