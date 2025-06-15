15 Yaşındaki Çocuğun Kafasına Scooter Düştü

ANTALYA’DA YAŞANAN TRAFİK KAZASI

Antalya’da, denize girmek için gelen 15 yaşındaki Emirhan isimli çocuk, kafasına düşen bir scooter ile yaralandı. Olay, saat 16.00 sularında Muratpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Varyantı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emirhan ve arkadaşı, deniz keyfini tamamladıktan sonra dönüş yolunda, varyantın kenarındaki eski merdivenlerden yukarı çıkmaya başlayarak, sahili izlemek için durdu. Bu esnada, varyantın üst kısmından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan kiralık scooter Emirhan’ın kafasına düştü. Genç, acı içinde yere yığıldı.

YARALANAN JENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla, Emirhan bulunduğu yerden sedye ile ambulansa taşındı ve ilk tedavisi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olayı görenlerden biri olan Veli Tokalar, yaşananları şu şekilde anlattı: “İki arkadaş burada oturuyordu. Yaklaşık 10-15 metre yukardan bir scooter Emirhan’ın başına düştü. Başında 3-4 santimetre yarılma vardı. Kendisine ilk müdahaleyi vatandaşlarla birlikte yaptık. Sağlık ekiplerine haber verdik, ambulans gelene kadar şuurunu açık tutmaya çalıştık.”

ÖNLEM TALEBİ

Tokalar, bölge ile ilgili önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. “Daha önce de benzer olaylar yaşandı. Buraya bir önlem alınabilir.” diyerek, olayın tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.