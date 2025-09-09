15 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’da 15 yaşındaki bir çocuk, akranı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay, 7 Eylül akşamı Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi’ndeki bir parkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaştaki D.G. tarafından bilinmeyen bir sebepten saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Acacı, hastaneye sevk edilmesine rağmen kurtarılamadı. Saldırgan D.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Acacı’nın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Pursaklar Mezarlığı Cami’sinde ikindi namazının ardından defnedildi. Gözyaşlarıyla toprağa verildiği olayda, D.G.’nin cinayeti ‘kız meselesi’ yüzünden işlediği iddia edildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AİLESİNDEN TEPKİ

Cinayetle ilgili olarak amca Rüstem Acacı, “Çok üzüntülüyüz. Olaydan sabah haberimiz oldu. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bir anormallik var. Basit bir kavgaya benzemiyor. Böyle olaylar olmamalı. Çocuklar birbirleriyle arkadaş olmalı.” diye konuştu.

TANIK GÖZLEMLERİ

Olay anında tanıklık eden Nurgül Cenik, “Sesler yükseliyordu. Bir tartışma vardı. Çocuklardan biri yerde kanlar içerisindeydi. Diğerleri de kaçıyordu. Daha sonra ambulans geldi. Bu tür şeylerin çaresine keşke insanlar ölmeden önce bakılsa. Bir anne olarak çocuğumu parka getirmeye korkuyorum. Olay yerinde çok sayıda insan vardı. Bağırma sesleri vardı. Burada genelde benzer olaylar oluyor ama böyle bir durum ilk oldu. Kenarda birçok insan bekliyordu.” şeklinde ifade etti.