15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ANAYASA DAVASINDA YAŞANAN ÜZGÜNÇ OLAY

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde, 15 yaşındaki Fatih Acacı, bilinmeyen sebeplerle yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fatih Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren D.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak arkadaşları, cinayetin “kız meselesi” nedeniyle işlendiğini ileri sürdü ve soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçen ay benzer bir bıçaklı saldırıda 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlılar tarafından hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK SUÇLULARA YENİ DÜZENLEME

Öte yandan, hükümet suça sürüklenen çocukların yargılanma ve infaz süreçlerine dair yeni bir düzenleme getirecek. Bu düzenlemeye göre, yaş ilerledikçe ceza indiriminde azalma olabiliyor ve çocuk faillere daha ağır cezalar verilmesi hedefleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz.” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Mevcut yasalar, 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimine izin veriyor.