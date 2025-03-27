15 Yaşındaki Çocuk Kaza Yaptı

İZİNSİZ ARAÇ KULLANIMI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Çamlıtepe Mahallesi’nde 15 yaşındaki bir çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak mahallede tur atmaya başladı. Yunus Emre Caddesi çıkışında hızla ilerleyen bu araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobil ve bir kamyonete çarparak durabildi.

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Kaza sonrasında ihbar edilir edilmez olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ayrıca, karayolları ekipleri de yola dökülen mazot ve yağı temizleyerek kapanan trafiği yeniden açtı. Bu kazadan ötürü 5 araçta ciddi hasar tespit edildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.