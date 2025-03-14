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15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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ZONGULDAK’TA BİR TRAFİK KAZASI

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Şahintepe mevkisinde 15 yaşındaki Ahmet Yolcuoğlu, plakası henüz öğrenilemeyen motosikletiyle H.P. (59) yönetimindeki 67 AEZ 254 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti.

KAZA SONRASI YARALANANLAR

Çarpışmanın etkisiyle Yolcuoğlu, yere savrulurken, çevredekilerin yaptığı ihbar doğrultusunda olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.P. ise Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın görüntüleri, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Yolcuoğlu’nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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