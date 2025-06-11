15 Yaşındaki Saldırgan Suçlamaları Reddetti

Kolombiya’da Başkan Adayına Suikast Girişimi

15 YAŞINDAKİ SALDIRGAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Başkent Bogotá’da, Kolombiya’da başkan adayı Senatör Miguel Ugibe’ye yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin ardındaki 15 yaşındaki saldırgan, hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti. Senatör Ugibe’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırgan, cinayete teşebbüs ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarını kabul etmediğini belirtti. Savcılık, reşit olmaması sebebiyle saldırganın hapis cezası yerine 8 yıl rehabilitasyon alacağını açıkladı.

SALDIRGANIN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı sırada yerel bir uyuşturucu satıcısından aldığı talimatları dile getirerek “Bunu para için yaptım, ailem için yaptım” diye haykırdı. Bu ifadeler, olayın arkasında daha geniş bir organize suç yapısının olabileceği şüphesini doğurdu.

HASTA YATAN SENATÖRÜN DURUMU KRİTİK

Senatör Miguel Uribe, geçen cumartesi günü destekçilerine seslendiği bir miting esnasında 15 yaşındaki saldırgan tarafından açılan ateş sonucu başından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uribe’nin hayati tehlikesi devam ediyor ve sağlık durumu yakından izleniyor.