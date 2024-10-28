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15 Yaşındaki Sürücü Kazaya Sebep Oldu

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KAZA AYRINTILARI

Tekirdağ Kapaklı – Pınarça yolu üzerinde meydana gelen kazada A.A. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.G. yönetimindeki bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca da çarparak durdu.

Kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki sürücü A.A.’ya ilk müdahalesini yaparak onu Kapaklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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