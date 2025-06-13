15 Yaşındaki Zanlı ‘Pişmanım’ Dedi

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Edirne’de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlının yargılama süreci başladı. Olay, 5 Nisan 2025’te buluştuğu okulun bahçesinde gerçekleşti. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

PIŞMANIM DEDİ

Duruşmada sanık, yaptığı eylemden pişman olduğunu dile getirerek, olaydan önce ve sonra yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın akabinde duruşmayı ileri bir tarihe ertelemeye karar verdi.

AİLENİN YORUMLARI

Duruşmanın ardından Gülden Coni’nin annesi Zehra Coni ile babası Sami Coni, acılarının çok derin olduğunu vurguladı ve sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Ayrıca ailenin avukatı Çağrı Muştu, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve tahrik altında hareket ettiğini belirtti.