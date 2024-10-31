More
Gündem

15 Yıllık Ağacın Kesilmesi Anları Kaydedildi

15-yillik-agacin-kesilmesi-anlari-kaydedildi

Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde, Eski Hastane Caddesi’nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Hakkında detaylı bilgi bulunmayan bir kişi, motorlu testere kullanarak kaldırımda bulunan 15 yıllık bir ağacı kesti.

Görüntülerin Ortaya Çıkışı

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kayıtlarda, başka bir bireyin de durumu belgelemek için cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

“Motosiklet Satışı Türkiye’de Artış Gösterdi”

Türkiye'de 2023'ün ilk dokuz ayında 1,96 milyon motorlu taşıt kaydedildi. Bunların 746 bin 595'i otomobil, 931 bin 908'i ise motosiklet. Motosiklet sayısı 6 milyona ulaştı.
Gündem

Borsa İstanbul’un Güne Artışla Başlangıcı

BIST 100 endeksi, güne %0.28’lik bir artışla 8888,51 puandan işlem görerek başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.