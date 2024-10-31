15 Yıllık Ağacın Kesilmesi Anları Kaydedildi

Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde, Eski Hastane Caddesi’nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Hakkında detaylı bilgi bulunmayan bir kişi, motorlu testere kullanarak kaldırımda bulunan 15 yıllık bir ağacı kesti.

Görüntülerin Ortaya Çıkışı

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kayıtlarda, başka bir bireyin de durumu belgelemek için cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti.