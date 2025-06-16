16 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

16 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün kararları ve ilanlarını incelemek için PDF indirme seçeneği sunuluyor. Bu yayımlarda özellikle Yasama Bölümü, Yürütme ve İdare bölümü ve Yargı Bölümü ile alakalı gelişmeler yer alıyor. Vatandaşlar, bu kararların detaylarına ulaşmak için resmi kaynağı kullanabilir.

BÜYÜK ÖNEM GÖSTEREN YENİ YÖNETMELİKLER

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, 16 Haziran 2025 tarihli gazete içeriğinde şu yönetmelikler öne çıkıyor: Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAM) Yönetmeliği. Bu düzenlemeler, üniversitelerin araştırma ve uygulama alanlarındaki faaliyetlerini yönlendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan diğer önemli bilgiler arasında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da bulunuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de gazetede yer alıyor. Bu bilgiler, finansal okuryazarlığı artırma ve güncel ekonomik gelişmeleri takip etme açısından önem taşıyor.