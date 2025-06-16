16 Haziran 2025 Resmi Gazete Yayımlandı

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YENİ YÖNETMELİKLER

16 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün önemli kararları ve ilanlarına yer veriliyor. Bugünün kararlarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği mevcut.

HUKUKSAL GELİŞMELER VE İLANLAR

Yasama, Yürütme, İdare ve Yargı Bölümü ile ilgili kararlar da Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Bu kapsamda, Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAM) Yönetmeliği de duyurulmuş durumda.

YARGI İLANLARI VE İHALELER

Gün içerisinde öne çıkan yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli ilanlar da bulunuyor. Son olarak, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de paylaşılmıştır.