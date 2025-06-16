16 Haziran 2025 Sonuçlar Açıklanmadı

16 HAZİRAN 2025 TARİHLİ SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

16 Haziran 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, vatandaşlar arasında en çok sorgulanan konular arasında bulunuyor. Milli Piyango Online platformu, 16 Haziran tarihli Sayısal Loto sonuçlarının duyurulmasını bekleyen oyuncular için dikkatle takip ediliyor. Birçok kişi, çekilişin sonucuna dair bilgileri araştırırken, kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak edilmektedir. İşte, 16 Haziran 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz sayfa!

ÇEKİLİŞTE KULLANILAN NUMARALAR VE OYUN TRANSFERİ

Sayısal Loto çekilişinde bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 16 numara bulunuyor. Bu 34 numara arasından 5, 16 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Oyun, bir veya birden fazla kolon ile oynanabiliyor ve tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılarla oluşturabilir, istersen de sistemin sunduğu rastgele seçeneği kullanarak şanslı sayıları elde edebilirsin.

KAZANMA ŞANSI VE İKTİSAT ÖZELLİKLERİ

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlar oluşturmanın yollarını sağlıyor. Kullanıcılar, üst bölümden 5 numaradan daha fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan daha fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu oynayabiliyor. Bu seçimler sonucu birçok kolon üretilebiliyor. Üst bölümde maksimum 10 numara, alt bölümde ise 16 numara işaretlenebilir. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe aynı anda katılma imkanı sunuluyor. Eğer oynanan kolon iptal edilmek istenirse, kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek işlem gerçekleştirilebilir.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto, sadece Pazartesi günleri olmak üzere haftada 2 kez çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara, 16 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan kolon, çekiliş sonucunda doğru tahmin edilen numara sayısına göre 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kategorilerinde ikramiye kazanabiliyor. 5+1 bilen şanslı oyuncu, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan mevcutsa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaşılıyor. Ancak, 16 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.