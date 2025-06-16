16 Haziran Altın Fiyatları Kritik Bilgiler

CANLI ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

16 Haziran canlı altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor. Bugün de piyasalardaki anlık verilere dikkat çekiliyor. 16 Haziran 2025 tarihindeki canlı altın fiyatlarının yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğuna yönelik sorgulamalar devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren gram altın fiyatı, ekonomi siteleri ve finans uygulamalarında sıkı bir şekilde inceleniyor. İşte güncel altın fiyatlarıyla ilgili bilgiler…

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Uzmanlar, 16 Haziran canlı altın fiyatları açısından yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Küresel piyasalar, Fed’in faiz kararlarını ve ekonomik verileri izlerken, altın fiyatlarında dalgalanmaların süreceği öngörülüyor. Orta Doğu’daki artan gerginlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, bu gerilimin daha da artabileceğine yönelik endişeler güvenli liman taleplerini artırıyor. Analistler, bu bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, ürün maliyetlerindeki endişeleri de arttırıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişikliklerin yatırımcıların odağına yerleştiği ifade ediliyor. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3.450 dolar seviyesi direnç, 3.380 dolar seviyesi ise destek konumundadır. Güncel verilerle beraber gram altın fiyatı 4.349,41 TL’den işlem görüyor. 16 Haziran itibarıyla çeyrek altın ise 7.128,00 TL’den satılıyor.