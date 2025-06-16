16 Haziran Canlı Altın Fiyatları Kritik

CANLI ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEN YATIRIMCI ANALİZİ

16 Haziran canlı altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bilgiler sunuyor. Günün başından itibaren piyasalardaki anlık verilere dikkatle bakılıyor. 16 Haziran 2025’te canlı altın fiyatları yükselişte mi yoksa düşüşte mi soruları soruluyor. Yatırımcıların sürekli takip ettiği gram altın fiyatı, ekonomi siteleri ve finans uygulamaları üzerinden inceleniyor. Ancak uzmanlar, güncel fiyatlar açısından yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Küresel piyasalar, Fed’in faiz kararları ve ekonomik verileri yakından izliyor. Bu durum, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceği tahmininde bulunulmasına neden oluyor. Orta Doğu’daki artan gerginlik, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken güvenli limanlara olan talebi artırıyor. Analistler, bu bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın, ürün maliyetlerini artıracağına dair endişeler de gündemde. Büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişiklikler, yatırımcıların ilgi odağı haline geliyor.

Bugün yurt içerisinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip ediliyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 3.450 dolar seviyesinin direnç, 3.380 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor. Şu an gram altın 4.349,41 TL’den işlem görüyor. 16 Haziran itibarıyla çeyrek altın ise 7.128,00 TL’den satılıyor.