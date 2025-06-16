16 Haziran TV Yayın Programı Mevcut

16 HAZİRAN YAYIN AKIŞI RENKLENİYOR

16 Haziran yayın akışı, her saat diliminde ilgi çekici programları izleyicilere sunuyor. Ana kanallarda nostaljik yapımlar ve yerli filmlerden, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına kadar birçok seçenek mevcut. Özellikle bu akşamın programında “MasterChef” yer alıyor mu sorusu merak ediliyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI

Günün erken saatlerinde izleyiciler, saat 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla güne başlayabiliyor. Ardından saat 14:00’de “Mutfak Bahane” izleyicileri bekliyor. Gün içerisinde başka yapımlar ise şöyle sıralanıyor: 16:00’da “Esra Erol’da”, 20:00’de “Aile Saadeti”, 22:50’de ise tekrar “Aile Saadeti” ekrana geliyor.

PRİME TIME’DA DOLU DOLU PROGRAMA DEVAM

Akşam saatlerinde ise ekranlar, izleyicileri “Kavak Yelleri” ile karşılıyor. 09:00’da başlayan “Neler Oluyor Hayatta?”, çeşitli dizi ve eğlence programlarıyla gün geçiyor. Öne çıkan yapımlar arasında 20:00’de yayına girecek “Yetenek Sizsiniz” yer alıyor. Ayrıca, saat 22:15’de “Şaban Pabucu Yarım” da izleyicileri güldürmeye hazırlanıyor.

MASTER CHEF BUGÜN BAŞLIYOR MU?

Özellikle bugünün merak edilen programı “MasterChef Türkiye”. 11:00’de yayınlandığı gibi, akşam saati 20:00’de de ekranlara gelerek izleyicileri mutfak heyecanıyla buluşturuyor. 16 Haziran akışında…