16 ilde polis harekete geçti

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na karşı 16 ilde harekete geçen güvenlik güçleri, 32 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik olarak ardışık aramalarda tespit edilen, Kara ve Hava Kuvvetleri’nde halen aktif görevde bulunan 2 Yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 17 Astsubay ile 2 ihraç Üsteğmen, 5 ihraç Astsubay, 1 ihraç askeri öğrenci, 1 terhis Asteğmen (polis memuru) ve 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Manisa, Batman, Iğdır ve Malatya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Atakan D., Yüzbaşı Murat Kalkan, Üsteğmen Murat K., Üsteğmen Faruk Ö., Üsteğmen Yusuf O., ihraç Üsteğmen Abdullah H., ihraç askeri öğrenci Muhammed Z., terhis asteğmen olup halen polis memuru olarak görev yapan Barış P., Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen görevli Astsubaylar Ahmet D., Ali Burak B., Ali Osman E., Ayhan A., Emre T., İbrahim Z., İsmail Ö., Murat K., Murat Y., Onur M., Resul Ü., Selçuk Ö., Serdar P., Serkan C., Yunus G., Yusuf E., ihraç Astsubaylar Emre Ü., Hakan B., Özkan B., Celal K. ve emekli Astsubay Halil S. gözaltına alındı. Henüz yakalanamayan 3 şüpheli aranıyor.

İZMİR’DE FETÖ OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında bu sabah İzmir, Manisa, Tokat ve Çorum illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüphelilerden Hacı Ömer G., Dilek Ş., Atakan Ş., Resmigül D., Ahmet Y. ve Arife Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli ise aranıyor.

JANDARMA İSTİHBARAT MÜDÜR VEKİLİ’NE FETÖ’DEN GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı ve “gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında değerlendirilerek şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama kararı verildi.

MİLLİYET