16 Mart 2025 Şans Topu Sonuçları Açıklandı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Mart 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunları, bu hafta hangi numaraların kazandırdığını ve büyük ikramiye miktarını öğrenmek için heyecanlanıyor. 16 Mart 2025 tarihindeki Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar ve büyük ikramiye miktarı şöyle oldu.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Şans Topu çekilişi saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi ve Milli Piyango Online’ın resmi web sitesinden duyuruldu. Çekilişte çıkan kazanan numaralar ise şu şekilde sıralandı: Ana Numaralar: 1 – 13 – 15 – 25 – 34, ayrıca +1 Numarası: 10.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Bu çekilişte hiç kimse 5+1 numarasını doğru tahmin edemediği için 2.147.000 TL olan büyük ikramiye devretti. Kazanan numaralar ve ödüller hakkında daha fazla bilgi almak için Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapılabiliyor.