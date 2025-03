16 Mart Futbol Maçları ve Yayınları

Futbolseverler için 16 Mart 2025 Pazar, oldukça heyecanlı maçlarla dolu bir gün sunuyor. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşması, günün en çok ilgi çeken müsabakalarından biri haline geliyor. Fenerbahçe-Samsunspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 16 Mart Pazar oynanacak karşılaşmalar ve yayın bilgileri.

MÜSABAKA PROGRAMI VE KANAL BİLGİLERİ

Süper Lig’de havanın ısınmasıyla birlikte futbol heyecanı da artıyor. 16 Mart Pazar günü şu maçlar izleyicilerle buluşuyor:

– **Süper Lig:**

– 13:30 Çaykur Rizespor – BB Bodrumspor (beIN Sports 1)

– 16:00 Atakaş Hatayspor – EMS Yapı Sivasspor (beIN Sports 2)

– 16:00 Göztepe – Eyüpspor (beIN Sports 1)

– 20:30 Fenerbahçe – Yılport Samsunspor (beIN Sports 1)

– **1. Lig:**

– 13:30 İstanbulspor – Gençlerbirliği (TRT Spor, beIN Sports 2)

– 13:30 Yeni Çorumspor – Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 1)

– 16:00 Amed SK – BB Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

– 20:30 Vavacars Karagümrük – Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports 2)

– **Premier Lig:**

– 16:30 Arsenal – Chelsea (beIN Sports 3)

– 16:30 Fulham – Tottenham (beIN Sports 4)

– 22:00 Leicester City – Manchester United (beIN Sports 3)

– **La Liga:**

– 16:00 Leganes – Real Betis (S Sport, S Sport Plus)

– 18:15 Sevilla – Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

– 20:30 Osasuna – Getafe (S Sport Plus)

– 20:30 Rayo Vallecano – R. Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

– 23:00 Athletico Madrid – Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

– **Serie A:**

– 14:30 Venezia – Napoli (S Sport 2, S Sport Plus)

– 17:00 Bologna – Lazio (S Sport 2, S Sport Plus)

– 18:00 Roma – Cagliari (S Sport Plus)

– 20:00 Fiorentina – Juventus (S Sport 2, S Sport Plus)

– 22:45 Atalanta – Inter (S Sport 2, S Sport Plus)

– **Ligue 1:**

– 17:00 Lyon – Le Havre (beIN Sports Max 2)

– 19:15 Brest – Reims (beIN Sports 4)

– 19:15 Montpellier – St Etienne (beIN Sports beIN Connect)

– 19:15 Strasbourg – Toulouse (beIN Sports beIN Connect)

– 22:45 PSG – Marsilya (beIN Sports 4)

– **Bundesliga:**

– 17:30 Bochum – E. Frankfurt (beIN Sports beIN Connect)

– 19:30 Heidenheim – Holstein Kiel (beIN Sports Max 1)

– 21:30 Stuttgart – B. Leverkusen (beIN Sports Max 1)

Futbolseverler için dolu dolu bir gün olacak. Maçların sonuçları oldukça merak ediliyor. İlgili kanallardan maçları takip edebilirsiniz.