16 Mart TV Yayın Akışı ve Diziler

GECENİN POPÜLER PROGRAMLARI

Bu akşam, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, NOW TV ve TV8 gibi kanallarda sevilen diziler ve programlar izleyicilerle buluşuyor. İzleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuyla birlikte, favori yapımların yayın saatlerini merak ediyor.

DİZİLER VE FİLM YAYIN SAATLERİ

16 Mart Pazar günü ekranlarda şu yapımlar yer alıyor:

TRT 1’de saat 20:00’de “Teşkilat” dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D, aynı saatte “Cengizhan Destanı” adlı filmi gösteriyor.

Star TV’de 20:00’de “Çok Güzel Hareketler 2” adlı programın yeni bölümü yayınlanıyor.

Show TV, izleyicileri 20:00’de “Deha” adlı yapımla buluşturuyor.

TV8’de 20:00’de “Survivor All Star-Gönüllüler” yarışmasının yeni bölümü ekrana geliyor.

ATV, 20:00’de “Kardelenler” adlı yapım ile izleyicilerle buluşuyor.

NOW TV, saat 20:00’de “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” adlı yapımın yeni bölümünü yayınlıyor.