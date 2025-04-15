16 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları Neler?

GÜNÜN YAYINLARI

16 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de günün ilanları ve alınan kararların detayları yer alıyor. Bu yayınlarda PDF formatında indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü ile Yürütme ve Yönetim alanındaki gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve güncel ilanlar okuyuculara sunulmakta.

HUKUKSAL DÜZENLEMELER

16 Nisan 2025 tarihli yayında , “Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” ve “Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” gibi önemli kararlar yer alıyor. Ayrıca, ticari ve amatör su ürünleri avcılığının düzenlenmesine dair tebliğlerde değişiklikler bulunuyor.

YARGI KARARLARI

Yayınlanan kararlar arasında “Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/5, K: 2024/2)” ve yargı ilanları da yer alıyor. Buna ek olarak, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile birlikte T.C. Merkez Bankası’nın belirlediği döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de önemli bilgiler arasında.

Bu detaylarla birlikte 16 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete, güncel gelişmeleri takip edenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.