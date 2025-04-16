16 Nisan Sonuçları Hala Bekleniyor

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

16 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen bu çekilişte kazanan numaraların açıklanması, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Aynı zamanda, kazananların ne kadar ikramiye kazandığı da araştırılan konular arasında yer alıyor.



CANLI ÇEKİLİŞ VE KUpon SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto çekilişlerini canlı takip etmek mümkün. Çekilişte bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 15 numara bulunuyor. Üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara işaretlenerek oynanamayan kolon sayısı belirleniyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, “Sen Seç” seçeneği ile istedikleri numaraları kendileri belirleyebiliyor veya sistemin rastgele seçeceği sayılarla kolon oluşturabiliyor. Ayrıca, sistem oyunu ve çoklu çekiliş seçenekleri ile daha fazla şans elde etmek de mümkün.



IKRAMİYE KAZANMA ŞANSLARI VE ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Sayısal Loto, haftada iki kez, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara arasından 5 numara ve 15 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon, bu çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazandırıyor. En büyük ikramiye olan 5+1 bilenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılıyor.



SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

16 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmadı. Bu sonuçların ne zaman duyurulacağı herkes tarafından merak ediliyor.