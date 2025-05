16 Soruda Yarısı Bizden Kampanyası

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırılması üzerine merak edilen soruları bir tanıtım filmiyle yanıtlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından koordine edilen kampanya, İstanbul’un tüm ilçelerini kapsıyor. Bu çerçevede, vatandaşlara ev ve iş yerlerinin dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma yardımlarını içeren destek ödemeleri sağlanıyor. 2023 yılında başlatılan kampanyadan riskli konut sahiplerinin tamamı faydalanabiliyor. Bakan Murat Kurum, 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı konut sahiplerinin de kampanya kapsamına alınacağını belirtiyor.

Kampanya dahilinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her konut için sağladığı toplam 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden yararlanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettiriyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve toplamda 10 yıl vade ile ödeniyor. Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise hibe desteği olarak 875 bin TL veriliyor ve inşaatlar TOKİ ya da Emlak Konut GYO tarafından üstleniliyor.

İŞ YERLERİ İÇİN DE DESTEKLER VAR

Hak sahibinin bir dükkanı veya iş yeri için ise 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi desteği sunuluyor. Ayrıca, hak sahibinin diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi imkanı mevcut.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İstanbul’da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden kampanyası ile inşası sürüyor. Ayrıca, 41 bin konut için proje süreci devam ediyor. 2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da toplam 923 bin bölüm yeniden inşa edildi ve yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1. Kimler faydalanabilir?

İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor.

2. Proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

3. “Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?”

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit ediliyor.