16. Uluslararası Opera Festivali’nde “Deliriyum” Sahnelendi

MODERN DANS GÖSTERİSİ DELİRİYUM DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali” kapsamında modern dans gösterisi “Deliriyum” dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından sahnelendi. Eser, dijitalleşme ve sosyal medyanın insan bedeni ile kimliği üzerindeki etkilerini ele alıyor ve insanın düşünerek hareket eden bir varlıktan izleyerek ve konuşarak var olan birine, ardından algoritmalarla yönlendirilen, oldukça programlanmış bir bireye dönüşüm sürecini sahneye taşıyor.

DİJİTAL ÇAĞDA BENLİK ALGISI VE GERÇEKLİK DUYGUSU

Adını tıpta bilinç karışıklığını ve gerçeklikten kopmayı tanımlayan “deliryum” kavramından alan gösteri, dijital çağda benlik algısının nasıl değiştiğini ve gerçeklik duygusunun nasıl belirsizleştiğini sorguluyor. Gösteride, dijital ekranlar ve algoritmalarla etkileşim içinde dans eden 13 dansçı, boşlukta kendi varlıklarını arıyor. Modern dans sanatçısı ve koreograf Canberk Yıldız’ın hazırladığı “Deliriyum”un müzik ve ses tasarımı Onur Seçki, görsel tasarımı Emir Ünalan ve ışık tasarımı Yasin Gültepe tarafından yapılırken, kostümler Yargıcı’nın döngüsel tasarım anlayışı ve ileri dönüşüm yöntemleriyle kolektif olarak tasarlandı.

GÖSTERİDE YER ALAN DANSÇILAR

Sahnede Alper Marangoz, Anna Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Evrim Akyay, Kamola Rashidova, Mert Aksu, Miray Bacı, Taner Güngör, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü, Ahmet Servet Şahin, Buse Ercan, Destan Daştan ve Gökçe Aksu gibi birçok yetenekli dansçı yer aldı.