Haberler

16 Yaş Altı Kız Takımı Finale Yükseldi

TAKIMIN BAŞARISIYLA GRUP LİDERLİĞİNE YÜKSELDİ

16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi’ndeki dördüncü karşılaşmasında İrlanda’yı 62-27 gibi etkileyici bir skorla yenerek grubunu 4’te 4 ile tamamladı. Böylece grup liderliğini elde ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’nda gerçekleşti. Bu karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer TBF yöneticileri de izledi.

İLK PERİYOTTA ETKİCİ BAŞLANGIÇ

Ay-yıldızlılar, maça İpek Ece Özkan, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Esma Tanrıverdi ve Ayşe Melek Demirer beşiyle başladı. Milli takım, ilk periyodu 16-5’lik skorla önde tamamlayarak etkili bir başlangıç yaptı. İkinci yarıya 33-15’lik avantajla giren milliler, üçüncü periyodu da 52-15’lik bir üstünlükle tamamladı.

OYUNCULARIN BAŞARILI PERFORMANSI

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nda Esma Tanrıverdi, 9 sayı ve 9 ribaund ile öne çıkarken, 2 asist ve 3 blok da ekledi. Naz Secerlioğlu ise 5 sayı, 10 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. Ayşe Melek Demirer 5 sayı ve 12 ribaund toplarken, Zeynep Gülşen Şencan 2 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile katkı sağladı. İrlanda takımından Laura Buckley ise 8 sayı kaydetti. Çeyrek finalde, B Grubu’nun ikincisi ile karşılaşacak milli takımın rakibi, grup maçlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığspor, Adana 01 FK ile 4-4

Elazığspor, 2. Lig Beyaz Grup'un açılış maçında Adana 01 FK ile 4-4 berabere kalarak izleyenlere unutulmaz bir futbol keyfi sundu.
Haberler

Hakkari’de Gezen Sinema Tırı Var

Hakkari'deki 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri çerçevesinde Gezen Sinema Tırı, çocuklara 'Rafadan Tayfa' filmi izlettirerek ücretsiz sinema keyfi sundu. Etkinlikte ayrıca patlamış mısır da dağıtıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.