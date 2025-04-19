16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

16 YAŞ ALTI TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası’nın 1. Kademe Müsabakaları, Karabük’te sürüyor. Onur Futbol Sahası’ndaki organizasyona Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın’dan toplam 6 takım katılıyor.

BUGÜN OYNANAN MAÇLAR VE SONUÇLAR

Bugün gerçekleşen karşılaşmalarda, GMG Kastamonuspor ile Zonguldak Atletik Spor 0-0 berabere kaldı. Diğer bir maçta ise Bartın Gençlerbirliği, Ankara Anka Spor’a 2-0’lık skorla kaybetti. Bu sonuçlar doğrultusunda, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor finalde karşı karşıya gelecek.

FİNAL MAÇI TARİHİ VE SAATİ

Özellikle futbolseverlerin merakla beklediği organizasyonun final maçı, yarın saat 17.00’de oynanacak. Organizasyonda heyecan dorukta ve takımlar final için hazırlanıyor.