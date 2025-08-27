Haberler

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

OLAYIN GELİŞİMİ

Erzurum’da 16 yaşındaki bir çocuk, annesini rahatsız ettiğini öne sürdüğü ev sahibini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay, Yakutiye ilçesi Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi’ndeki bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Ardahan’da çalışan E.S. (16), Erzurum’da yaşayan annesinin ev sahibinin sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini öğrendi.

HAKİKATİN İFŞASI

E.S., ev sahibi L.B.’nin annesini uzun bir süre müstehcen ifadelerle rahatsız ettiğini bildiği için, şahsın iş yerine gitmeye karar verdi. İfadeye göre, burada L.B.’ye “Sen misin?” diye sordu ve ardından yanında getirdiği sallama bıçakla saldırdı. L.B. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı için ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şehir Hastanesi’nde ameliyata alınan L.B.’nin hayati tehlikesi devam ederken, olay yerinden kaçan E.S. sosyal medya aracılığıyla bir gazeteye ulaşarak kendini ihbar etti.

KENDİNİ İHBAR ETME AŞAMASI

E.S., soğukkanlılıkla bıçaklama olayını açıklayarak saldırıyı namusu için gerçekleştirdiğini belirtti. Gazete ekibi, çocukla öncelikle mesajlaşarak sonra da telefon görüşmesiyle iletişime geçti. Bu görüşmelerin ardından durum Emniyet İl Müdürlüğü’ne bildirildi. Yaklaşık beş saat aranan E.S., akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı semtinde cadde üzerinde yürürken Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Gözaltına alınan çocuk, ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın detayları ve E.S.’nin durumu, yetkili mercilerce inceleniyor.

