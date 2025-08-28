16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı, Cezaevine Gönderildi

MAHKEME KARARI

Erzurum’da, annesini rahatsız eden ev sahibini bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki E.A., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Yakutiye ilçesindeki Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde dün gerçekleşti. İddialara göre, E.A., annesinin ev sahibi L.B. (85) tarafından uzun süre rahatsız edildiğini öğrendikten sonra, bu duruma tepki olarak otelde bulunan L.B.’ye bıçakla saldırdı.

OLAYIN GELİŞİMİ

E.A., bıçakladığı L.B.’yi defalarca yaraladı ve sonrasında ev sahibi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan L.B.’nin durumu ciddi olup hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bıçaklama olayından hemen sonra kaçan E.A., Cinayet Büro ve Çocuk Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, dün akşam saatlerinde yakalandı.

SAVCILIK İFADESİ

Gözaltına alınan E.A., bugün Çocuk Adalet Merkezi’nde savcılığa ifade verdikten sonra, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgedeki güvenlik güçleri ve halk arasında büyük yankı uyandırdı.