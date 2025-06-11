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16 Yaşındaki Kızdan 2 Hafta Haber Yok

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16 YAŞINDAKİ KIZ KAYBOLDU

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude Solak, “Ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Bu süre içerisinde kızlarından haber alamayan aile, panikleyerek Sude’yi aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen Sude’ye ulaşamayınca aile, kayıp başvurusunda bulundu.

AİLE YETKİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Daha önce 6 kez evden kaçtığı öğrenilen Sude Solak için, 2 haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen henüz bir haber alınamaması üzerine, aile acı içinde yetkililerden yardım istedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, aile kızlarına ulaşılması için 112 acil servis ekiplerine bilgi verilmesini talep etti.

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