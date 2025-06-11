16 Yaşındaki Kızdan İki Haftadır Haber Yok

16 YAŞINDAKİ SUDENİN KAYBI

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude Solak, “Ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıktı. Aradan geçen süre içerisinde kızlarından haber alamayan ailesi, paniğe kapılıp Sude’yi aramaya başladı. Aile, tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusu yaptı.

AİLE YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Sude’nin, daha önce 6. kez evden kaçtığı öğrenildi. İki haftadır kendisinden haber alınamayan Sude’nin ailesi, bu duruma karşı acil bir çözüm bekleyerek yetkililerden yardım istedi. Polis ekipleri, kaybın açıklığa kavuşturulması amacıyla araştırma başlatırken, aile de kızlarına ulaşılması için 112 ekiplerine bilgi verilmesini talep etti.