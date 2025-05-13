16 Yaşındaki M.E.Ş. Kazara Vurdu

OLAYIN GELİŞİMİ

14 yaşındaki Murat Aras Hirman’ın kullandığı motosikletin arkasında oturan 16 yaşındaki M.E.Ş., sosyal medya için video çekmeye başladı. Bu esnada M.E.Ş.’nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Kurşun, motosikleti süren Hirman’a isabet etti. Hirman ağır yaralanınca M.E.Ş. hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ni arayıp “Arkadaşım vuruldu” ihbarında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hirman’ı Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

YARALANMA SONRASI MÜDAHALE

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hirman, 9 gün süren yaşam mücadelesine tüm müdahalelere rağmen sonlandı. Olayın ardından polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, silahın kazara ateş aldığı kesinleşti. Gözaltına alınan M.E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.