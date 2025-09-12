16 Yaşındaki Şüpheli H.E. Yakalandı

Gündem

OLAYIN BAŞLANGICI

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde üç gün önce, 16 yaşındaki şüpheli H.E., bir poligondan 2 silah ve 300 adet mermi alarak kaçtı. Olayın hemen ardından polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SURVEY VE ABLUKA

Şehir genelinden gelen ihbarlar ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis, geniş kapsamlı bir saha taraması gerçekleştirdi. Şüphelinin en son Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi’ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda özel harekat polisleri bölgeyi abluka altına aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Fark edildiğini anlayarak kaçmaya çalışan şüphelinin bir damda görüldüğü sırada drone ve köpek destekli operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyete götürüldüğü ve çalınan silahların da ele geçirildiği belirtildi.

