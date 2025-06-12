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16 Yıl Hapis Cezası İle Yakalandı

MUĞLA’DA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 16 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı. Elden veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık suçundan 16 yıl 66 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olan bu şahıs, 17 Ekim 2024 tarihinden beri firar durumundaydı.

YATAĞAN’DA YAPILAN OPERASYON

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu aranan şahsı yakaladılar. Gözaltına alınan kişi, sonrasında gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, Muğla’da asayişin sağlanması konusunda atılan önemli adımlardan biri oldu.

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