“16 Yıldır 352 Kişiye Umut Oldu”

TEKSTİL İŞÇİSİ MURAT YILDIZ’IN ÖRNEK PROJESİ 16 YILDIR ENGELSİZ YAŞAMI DESTEKLİYOR

Karabük’te tekstil işçisi olarak çalışan Murat Yıldız, 16 yıl önce başlattığı “Sıfır Atık Sıfır Engelli” projesiyle bugüne kadar 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

KAZANIN ARDINDAN HAYATINI DEĞİŞTİREN PROJEYE BAŞLADI

Evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, 2001 yılında Tekirdağ’daki bir fabrikada geçirdiği iş kazası sonrası hayatına yeni bir yön verdi. Fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan Yıldız, 5 aylık tedavi sürecinin ardından yürümeye başlasa da konuşma zorluğu yaşamaya başladı. Memleketi Karabük’e dönen Yıldız, tekstil fabrikasında çalışmaya devam etti.

MURAT YILDIZ’IN ATIK MALZEMELERDEN ANLAMLI DÖNÜŞÜMÜ

İş yerinin başlattığı mavi kapak toplama kampanyasını yönetmeye başlayan Yıldız, 2009 yılında “Sıfır Atık Sıfır Engelli” projesini hayata geçirdi. İş çıkışlarında ve hafta sonlarında kentin çeşitli noktalarına boş bidonlar yerleştirerek plastik kapak topladı. Ayrıca, eski elbise askılıkları, iplik bobinleri ve kırık araç tamponları gibi atık malzemeleri değerlendirerek engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

352 KİŞİNİN HAYATINA DOKUNDU

Çevresindeki insanların desteğiyle bugüne kadar 333 tekerlekli sandalye ve 19 akülü sandalye temin eden Yıldız, son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan yürüme engelli Azra Kayalı’ya 19’uncu akülü sandalyeyi hediye etti.

“ALLAH RIZASI İÇİN BU İŞİ YAPIYORUZ”

Proje hakkında konuşan Murat Yıldız, “Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Bize sadece dua edin diyoruz. Onlar da bol bol dua ediyorlar. Her biri de Allah razı olsun. Onların sevinci ve mutluluğu her şeye değer. Doğru yoldayız, doğru işi yapıyoruz.” dedi. Ailesinin de projeye büyük destek verdiğini belirten Yıldız, insanların yardımlarıyla pek çok engellinin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade etti.