17 Ağustos 1999’da 17.480 kişi öldü

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ VE KAYIPLAR

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma yol açtı. Depremin etkileri oldukça geniş bir alanda hissedildi.

TABİATIN GÖSTERDİĞİ FELAKETİN RAKAMLARI

TBMM tarafından oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, bu korkunç afette 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin insan evsiz kaldı ve 66 bin 441 konut ile 10 bin 901 iş yeri tamamen yıkıldı. Depremden yaklaşık 16 milyon kişi farklı düzeylerde etkilendi. Hasar tespit raporlarına göre, 285 bin 211 konut ile 42 bin 902 iş yerinde hasar meydana geldi.

İSTANBUL’UN DURUMU VE AVCIALAR

İstanbul’daki etkileri de oldukça ağırdı. Şehirde 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük’teki hastanelere getirilen yaralılar ile birlikte bu sayı 981’e ulaştı. Deprem sırasında İstanbul’da 1880 kişi yaralanırken, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar meydana geldi. Özellikle Avcılar ilçesi depremden en çok zarar gören bölgelerden biri oldu. Bu ilçede 270 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Ayrıca, burada 1823 konut ile 326 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar gördü. İlçede 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde ise hafif hasar belirlendi.