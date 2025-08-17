17 Ağustos 1999 Depremi Anma Programı 26. Yılında

ANMA PROGRAMI VE DUYGU DOLU ANLAR

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26’ncı yılı dolayısıyla Sakarya’da düzenlenen törenle hayatını kaybedenler anıldı. Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen programda eller semaya açıldı. Anma etkinliği sırasında gösterilen kısa filmle, o geceyi tekrar hatırlamak isteyen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Program, deprem şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin seslendirildiği etkinlik devam etti.

TEDBİR ALMAK VE HAZIRLIK YAPMAK GEREK

Anma programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Unutmadık, unutturmayacağız. 17 Ağustos 1999 depremi bölgemizde ve ilimizde on binlerce canımızı aldı. Yüzbinlerce kişi yaralandı ve milyonlarca insanımızı evlerinden etti.” diyerek depremin getirdiği acıları bir kez daha dile getirdi. Alemdar, geleceğe emin adımlarla yürümek için tedbir almanın önemine vurgu yaptı. Deprem bölgesinde bulunduklarını hatırlatarak, “Her afet olmadan tedbirli ve hazırlıklı olmak zorundayız.” ifadesini kullandı. Ayrıca, şehirde dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AFET BİLİNCİ VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, “Bu anma etkinliği, deprem karşısında toplumumuzda bir dayanışma anlayışını pekiştirmeyi ve bir afet bilinci oluşturmayı amaçlıyor.” şeklinde konuştu. Demirayak, Türkiye’nin deprem gerçeğini vurguladı ve ülke coğrafyasının büyük bölümünün deprem riski altında olduğunu belirtti. Sakarya’nın 1999’dan dersler çıkardığını ifade eden Demirayak, “Kentsel dönüşüm başarıldığı takdirde depremler karşısında risk azaltma anlamında hazırlıklı olmuş olacağız.” dedi.

Konuşmalar sonrasında, protokol ve vatandaşlar deprem konusunda farkındalık yaratmak için kurulan çadırları ve fotoğraf sergisini gezdi. Anma programı, saat 03:02’de yapılan dua ile sona erdi.