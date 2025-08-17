“17 Ağustos 2025 Pazar TV Akışı” İnternette Yoğun Olarak Araştırılıyor

“17 AĞUSTOS 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI”

Kullanıcılar, “17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı” hakkında yoğun bir şekilde arama yapıyor. Hafta sonunu evde geçiren izleyiciler, gün boyu yayınlanacak dizi, yarışma, haber ve film programlarını kaçırmamak için hangi kanalda hangi içeriklerin yer alacağını öğrenmek istiyor. Bu talebe cevap olarak, günün yayın akışını detaylarıyla sunuyoruz.

07:00’DEN BAŞLAYAN YAYINLAR

07:00’de “Yabancı Damat” ile başlayan yayın, ardından 08:30’da yeni bölümüyle “Konuştukça” programı geliyor. 09:45’te “Magazin D Pazar” yeni bölüm ile ekrana geliyor. Gün içinde 13:00’te “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” yeni bölümü, 13:45’te “Aşk Şarkısı” ve 16:00’da “41 Kere Maşallah” programları izleyiciyle buluşuyor. 18:30’da canlı yayınlanan “Kanal D Haber Hafta Sonu”, saat 20:00’de “Kuralsız Sokaklar” ile devam ediyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise 22:15’te “Kuralsız Sokaklar” tekrar gösterimi ve gecenin geç saatlerinde “Kandahar” ve “Zalim İstanbul” yayınları yer alıyor.

TRT1 VE DİĞER KANALLARDAKİ PROGRAMLAR

TRT1 kanalında 05:58’de “İstiklal Marşı” ile başlayan yayın, 06:00’da “Ege’nin Hamsisi” ile devam ediyor. 08:10’da “Kod Adı Kırlangıç” ve 09:45’te “Kendi Düşen Ağlamaz” gibi populer programlar yer alıyor. 13:00’te “Seksenler” ve 14:20’de “Teşkilat” gibi diziler, 19:00’da “Ana Haber”in canlı yayını ile sürüyor. Gece saatlerinde yine “Leyla ile Mecnun” ve “Seksenler” tekrar bölümleri izleyicileri bekliyor.

ATV VE YENİDEN YAYINLANAN PROGRAMLAR

ATV’de 07:00’de “Menajerimi Ara” ile başlayan yayın, 09:00’da “İstanbullu Gelin” ve 10:30’da “Aramızda Kalsın” tekrar bölümüyle devam ediyor. 19:00’da canlı yayınlanan “Star Haber” ve 20:00’de “Çok Güzel Hareketler 2” izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gece saatlerinde “Aramızda Kalsın” tekrar bölümü ve Türk müziği yayını yer alıyor.

YAYIN AKIŞINDAKİ DİĞER PROGRAMLAR

Günün akışında, 08:30’da “Çalar Saat Hafta Sonu” ile başlayan yayın, 10:00’da “Kirli Sepeti” ve ardından 13:00’te “Yasak Elma” dizisini sürdürüyor. 16:00’da “Şevkat Yerimdar” haftasonu programları arasında önemli bir yer tutuyor. 19:00’da “NOW Ana Haber Hafta Sonu” ve 20:00’de “Kayhan” ile akşam saatleri dolu dolu geçiyor. Gece saatlerinde “İlk Buluşma” gibi eğlenceli programlar yayınlanıyor.

Bu yayın akışı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü izleyicilerin televizyon tercihlerine yardımcı oluyor. İzleyiciler, dizi ve programlarını kaçırmadan günlerini planlayabiliyor.