17 Ağustos Batık Şehir Görüntüleri Paylaşıldı

AFTENİN İZLERİ SU ALTI GÖRÜNTÜLERDE CANLANIYOR

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra denizin dibinde kalmış “batık şehir” 26 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi. Merkez üssü Gölcük olan ve 7,4 büyüklüğündeki bu büyük felaket, büyük yıkıma ve can kaybına neden olmuştu. Deprem anında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı çevresindeki kıyı hattının bir kısmı suyun altında kaldı, yapıların, araçların ve iskelelerin tamamı denizin dibine gömüldü.

DALGILARLA BATIK ŞEHRE YENİDEN YOLCULUK

Zamanla kaybolan bu alanlar, su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki tarafından yeniden keşfedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu’nun desteği ile gerçekleştirilen dalışta, o gece su altında kalan yerler tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

KAYIP YAPILARIN GÖRÜNTÜLERİ

Dalış esnasında elde edilen görüntülerde çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalyeler, kameriye ve fayansların bulunduğu duvarlar açık bir şekilde görüldü. Uzmanlar, deniz tabanında yer alan yapıların büyük oranda korunduğunu ancak zamanla metal kısımlarda paslanma meydana geldiğini belirtti. Elde edilen bu görüntüler, hem deprem gerçekliğini hatırlatması hem de afet bilinci oluşturması açısından önemli bir yer taşıyor.

