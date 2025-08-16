17 Ağustos Depremi’nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26’ncı yılı vesilesiyle Sakarya’da anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, ilahi ve kaside dinletileri de yer aldı. Depremin travmatik anlarını yeniden hatırlatmak adına hazırlanan kısa film, katılımcıları derinden etkiledi ve birçok kişi duygusal anlar yaşadı.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Anma programında bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Unutmadık, unutturmayacağız. 17 Ağustos 1999 depremi bölgemizde ve ilimizde on binlerce canımızı aldı. Yüzbinlerce kişi yaralandı ve milyonlarca insanımızı evlerinden etti. Beklemediğimiz bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Ve bugün 26 yıl geçti. Yıllar geçse de kaybettiğimiz canların hüznünü ve insanların yaşadığı endişeleri unutmayacağız. Geleceğe emin adımlarla yürümek için tedbir almalıyız. Yaşadığımız bölgenin hem zeminini hem de yapıların dayanıklılığını iyi bilmemiz gerekiyor. Bizler afet bölgesindeyiz ve yeni depremlerin olma ihtimali aklımızdan çıkmamalı” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE FARKINDALIK VURGUSU

Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak ise, bu etkinliğin deprem karşısında toplumsal dayanışma anlayışını güçlendirmeyi ve afet bilinci oluşturmayı hedeflediğini belirtti. “Deprem, Türkiye’nin en önemli gündemi ve gerçeğidir. Toplumumuzda farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık göstermek büyük önem taşıyor. Türkiye’nin coğrafyasının yüzde 92’si deprem fay hattının etkisi altındadır ve nüfusun yüzde 95’i deprem riski altındadır” diye konuştu. Demirayak, Sakarya’nın 1999 depreminden önemli dersler çıkardığını ve kentsel dönüşümle risk azaltımında hazırlıklı olunacağının altını çizdi.