17 asker FETÖ’den gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen 17 askerin adliyeye sevk edildiği açıklandı.

Mersin’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos’ta FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.