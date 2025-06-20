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17 Düzensiz Göçmen Yakalandı, GÖKSEM’e Teslim

BASINDA YER ALAN BİR DÜZENLİ DEĞİŞİKLİK

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, makilik alanda saklanan 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik koordineli bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgilere göre, ekipler, Didim ilçesinin Akbük Mahallesi’nde düzensiz göçmen hareketliliğini tespit etti.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN DURUMU

Harekete geçen ekipler, makilik alanda gizlenen 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu kişilere sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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