17 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları

17 HAZİRAN 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

17 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete, bugünün kararlarını içeren pek çok önemli bilgi sunuyor. Gazetede yer alan ilanların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği mevcut. Resmi Gazete, yasama, yürütme, idare ve yargı ile ilgili gelişmeleri kapsamlı bir şekilde yayınladı.

YENİ YÖNETMELİKLER

Güncel Resmi Gazete’de önemli yönetmelikler yayımlandı. Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği bu kapsamda dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı. Ayrıca, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUDAM) Yönetmeliği de finansman ve araştırma alanlarına dair yeni kuralları içeriyor.

İLANLAR VE DİĞER GELİŞMELER

Resmi Gazete’de ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanlarına da yer verildi. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de bu yayında bulunmaktadır. Gazetede yer alan tüm madde ve başvurular detaylı bir şekilde açıklanmakta, vatandaşları bilgilendirmektedir.