17 Mart’ın Tarihteki Önemli Olayları

17 MART TARİHİNİN ÖNEMİ VE OLAYLARI

17 Mart tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de çok sayıda önemli olayın yaşandığı bir gün olmaya devam ediyor. Bu tarih, yaşanan siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel buluşlar ile tarihsel bir öneme sahip. Peki, 17 Mart tarihinde neler gerçekleşti? Bu günde hangi önemli olaylar tarihe geçti? İşte, 17 Mart hakkında tüm merak edilenler ve detaylar…

DÜNYA UYKU GÜNÜ KUTLANIYOR

17 Mart, Dünya Uyku Günü olarak kutlanıyor. Her yıl Mart ayının üçüncü Cuma günü kutlanan bu gün, sağlıklı uykunun önemi üzerine dikkat çekmek amacı taşıyor. Dünya Uyku Derneği tarafından organize edilen bu gün, uyku bozukluklarının önlenmesi ve tedavisi hususunda bilinç oluşturmayı hedefliyor. Uyku sağlığının hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri vurgulanarak, kaliteli uykunun yaşam kalitesini artırdığına işaret ediliyor.

TARİHE GEÇEN OLAYLAR

1756 yılında, İrlanda’nın koruyucu azizlerinden Aziz Patrick’in (385-461) onuruna kutlanan Aziz Patrick Günü, ilk kez New York’ta kutlandı. 1776’da, Amerikan Devrimi sırasında, George Washington ve Henry Knox’un kente bakan tepelere topçu birliklerini koymasının ardından, İngiliz güçleri Boston’u terketmek zorunda kaldı. 1816’ da, “Elise” isimli 38 tonluk buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi’ni geçen ilk buharlı tekne oldu. 1845’te ise küçük paketlerde kullanılan lastik sarma bandının patenti alındı. 1861’de İtalya, ulusal birliğini kurdu.

KÜLTÜREL VE POLİTİK GELİŞMELER

1891 yılında Ahmed İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn dergisini kurdu. 1901’de Van Gogh’un eserleri Paris’teki Bernheim-Jeune galerisi tarafından sergilendi. 1915’te, Çanakkale Savaşı sırasında Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sackville Carden görevinden ayrıldı. 1920’de, İngiliz güçleri Eskişehir ve Afyon’dan çekildi. 1921’de Londra’da ilk doğum kontrol kliniği açıldı ve düşük ücretle korunma araç gereçleri sağlamaya başladı. 1944 yılında ise Varlık Vergisi’nin kaldırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

SPOR VE DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1954’te Türkiye milli futbol takımı, İspanya’yı eleyerek FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. 1961’de Vicente Calderón Stadyumu’nun inşaatına başlandı. 1966’da ABD donanmasına ait “Alvin” adlı denizaltı, Ispanya kıyıları açıklarında kayıp bir hidrojen bombası buldu. 1995’te ise Azerbaycan’da 15 Mart’ta başlatılan ve Türkiye’nin de dahil olduğu bir darbe girişimi bastırıldı. 2020 yılında ise koronavirüs pandemisi sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021’e ertelendi.