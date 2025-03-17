17 Mart İzmir Su Kesintisi Saatleri

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Mart tarihinde İzmir’de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterecek.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de suların ne zaman geri geleceği ve kesinti süresi hakkında detaylar da bulunuyor. Kesintilerin sebepleri ve bu durumdan etkilenecek mahalleler, İZSU tarafından duyuruldu. Ayrıntılı bilgiler, vatandaşların su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.