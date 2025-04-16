17 Nisan 2025 Resmi Gazete Kararları Açıklandı

17 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

17 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, gün içerisindeki önemli kararları ve ilanları içeriyor. Günün detaylarını görmek isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut. Resmi Gazete’de yer alan yasama bölümü kanunları, yürütme ve idareye dair gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları ile ilgili bilgiler sunuluyor.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUYOR

Türkiye’de 2025 yılının Nisan ayı içerisinde meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını araştırmak üzere, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespit edilmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar alındı.

KOLLUK EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında kolluk eğitimi işbirliği protokolünün onaylanması ile ilgili bir karar yayımlandı. Bu karar, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER

İhracat destekleri hakkında yapılan kararda değişiklikler kaydedildi. Bu düzenleme, Türk ihracatçılarının rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyor.

EĞİTİM KURUMLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Yükseköğretim kurumlarında isim değişiklikleri ve yeni fakültelerin kurulmasına dair önemli kararlar alındı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak bazı yeni fakültelerin kurulmasının yanı sıra, Bitlis Eren Üniversitesi’nde kapatılan yüksekokul ve yeni kurulacak olan Spor Bilimleri Fakültesi ile ilgili kararlar yer alıyor. Ayrıca, Trabzon Tıp Fakültesinin bağlı olduğu üniversitenin değişmesi ile adının da “Tıp Fakültesi” olarak revize edilmesi karara bağlandı.

CAMİA PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMALAR

Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçeleri ile Malatya’nın Kuluncak ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik karar alındı. Bunun yanında, Gaziantep yol projesi ve Mersin’de su hattı inşaatı kapsamında da acele kamulaştırma kararları mevcut.

KÜLTÜR VE TURİZM ALANINDA DÜZENLEMELER

“Geçmişe Miras Projesi” kapsamında bazı taşınmazların Hazine adına tescil edilerek kültürel projelerin tamamlanması amacıyla kamulaştırılmasına yönelik karar alındı. Ayrıca, Akyazı ilçe sınırları içerisinde millet bahçesi projesi için de acele kamulaştırma kararı yayınlandı.

YENİ YÖNETMELİKLER VE DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yer alan diğer önemli düzenlemeler arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği, Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasında aracılık faaliyetleri gibi çeşitli yönetmeliklerde değişiklik yapılması yer alıyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de duyuruldu.