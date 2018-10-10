Bursa’da 17 öğrenci zehirlendi

Bursa’da bulunan Uludağ Üniversitesi’ndeki kampüs içerisinde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdunda yemek yiyen 17 öğrenci hastanelik oldu.

Akşam yemeğinde “irmik tatlısı” yiyen bazı öğrenciler, ‘mide bulantısı, ateş, ishal’ gibi sorunlar yaşadı. Bunun üzerine öğrencilerden 4’ü kendi imkanları ile 13 öğrenci de ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonrası 8 öğrenci taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.

TRT