17 Şahıs Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

EMNİYET ÇALIŞMALARI YİNELENİYOR
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekiyor. Son iki hafta içinde yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 17 şahıs yakalanıyor.
CEZALAR UYGULANIYOR
Yakalanan şahısların toplamda 17 yıl 6 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Gözaltına alınan bu şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderiliyor. Emniyet güçleri, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.