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17 Yaşında Diyabet Hastası Uçarak Sevk Edildi

BAHÇESARAY’DA DİYABET TEDAVİSİ GÖREN GENÇ NAKLEDİLDİ

Van’ın Bahçesaray ilçesinde sağlık hizmeti alan 17 yaşındaki diyabet hastası, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde Tip-1 diyabet tedavisi gören hastanın Van’a sevk edilmesine karar verildiğini belirtti.

AMBULANS HELİKOPTER SEVKİYATINI YAPTI

Hızla harekete geçerek ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, hastayı alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Şu anda hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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