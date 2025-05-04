17 Yaşındaki Genç, Kafede Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİM ZAMANI VE YERİ

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki bir genç yaşadığı kovalamaca sonrası saklanmak istediği kafede silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri, yaralanan genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma yapmaya başladı. Olay, saat 22.30 civarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi.

KOVALAMACA VE SİLAHLI SALDIRI ANI

İddiaya göre, Yiğit Serkan S. (17) isimli genç, arkadaşları ile birlikte yürüdüğü sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan kovalamaca sonucunda Yiğit Serkan S.’nin arkadaşları ara sokaklara kaçtı. Yiğit Serkan S. ise cadde üzerinde bulunan bir kafeye saklanmak istedi. Motosikletli saldırganlardan biri kafeye doğru ateş açtı. Bu esnada Yiğit Serkan S.’nin eline kurşun isabet ederek yaralanırken, motosikletli iki saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları hala devam ediyor.