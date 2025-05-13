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17 Yaşındaki Genç Traktör Altında Kaldı

KAZA SONUCU TRAKTÖR ALTINDA KALDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, tarlada devrilen bir traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç yaşamını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi’nde gerçekleşti.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Alınan bilgilere göre, komşularından 42 ZG 173 plakalı traktörü kiralayan 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz, Dereler mevkiindeki dedesine ait tarlayı sürmeye gitmiş. Tarlayı sürerken engebeli arazide traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten devrilerek altında kalmış. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş.

KURTARMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarılan Şükrü Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş. Olayı öğrenen Gürbüz’ün ailesi ise kaza mahalline gelerek büyük bir üzüntü yaşamış. Genç gencin cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatılmış.

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